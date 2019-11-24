Топ-3 лучших дизельных внедорожников с пробегом назвали эксперты





Почетное первое место списка досталось Jeep Grand Cherokee. Американский внедорожник укомплектован дизельным агрегатом на 3 литра с отдачей в 220 лошадиных сил. Он считается одним из самых мощных, надежных и проходимых автомобилей, поскольку его мотор разрабатывался инженерами Mercedes-Benz, а устанавливался во времена, когда Jeep входил в состав концерна с немцами.На второй позиции оказался Mitsubishi Pajero Sport. Это очень выносливый и надежный автомобиль, с которым практически не возникает проблем. Дизельный турбомотор на 2,5 литра производительностью в 180 лошадиных сил считается очень экономичным и долговечным.Замыкает рейтинг Toyota Land Cruiser Prado. Данный японский внедорожник оснащен дизельным агрегатом на 3 литра с отдачей в 170 лошадиных сил. У него крепкая ходовая и надежная трансмиссия. Эксперты называют модель образцом выносливости.