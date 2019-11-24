Избавление от воды в ушах с помощью встряхивания может привести к повреждению мозга





Скопление воды в ушных проходах является причиной развития инфекций и как результат,потери слуха. Представители Корнельского университета и Технологии Вирджинии (США) провели ряд экспериментов на 3D-моделях, вследствие которых у маленьких детей было зафиксировано 10-кратное превышение критического ускорения, создающегося при встряхивании над силой тяжести по отношению к размеру ушей, что может привести к повреждению головного мозга. При этом, у взрослых людей была отмечена меньшая сила возникающего ускорения, что объясняется большим диаметром ушных каналов.Учёные называют причиной скопления воды в ушных проходах поверхностное напряжение воды. Избавиться от проблемы, как предполагают специалисты, поможет использование жидкостей с меньшим натяжением поверхности, которыми являются, например, уксус или спирт. Однако данная методика будет исследоваться дополнительно.