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Анита Цой и её супруг застряли в лифте во время свидания

Иногда романтические встречи идут совершенно не по плану, что подтверждается случаем с Анитой Цой. Знаменитая певица и её супруг застряли в лифте во время свидания.

68-летний муж Аниты Цой является сотрудником столичной мэрии, а из-за плотного рабочего графика пары супруги часто не могут уделить друг другу должного внимания. Недавно, у Сергея Цоя все таки появилась возможность пригласить жену на свидание, которое оборвалось из-за неприятного случая. Возлюбленные застряли в лифте, о чем сообщила певица собственным подписчикам в соцсети Instagram со словами "А ведь так хорошо всё начиналось". Супруг звезды с юмором отнесся к ситуации, обвинив её в том, что она "прыгала в кабине, что привело к её поломке."

Анита и Сергей Цой просидели в закрытом помещении около 2 часов, чему певица была очень рада. По её признанию, проведенное время не пропало даром, поскольку она находилась рядом с любимым человеком. Подобную мысль поддержали и фанаты исполнительницы, говоря о романтичности ситуации. В ответах к публикации также отметился пародист Максим Галкин, который сказал: "Это был единственный способ заманить Сергея Петровича в совместное видео". Кроме прочего, несколько фолловеров говорили об укрепляющем факторе неприятностей, которые сделают 30-летний брак супругов еще счастливей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:02

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