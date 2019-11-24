Журналисты назвали Топ-5 самых значимых презентаций автошоу в Лос-Анджелесе
В США 22 ноября стартовала работа ежегодной международной выставки автомобильного транспорта и технологий 2019 LA Auto Show. Событие проходит в Лос-Анджелесе и пользуется огромной популярностью. Мероприятие завершится 1 декабря, однако журналисты уже подводят промежуточные итоги и даже определили Топ-5 его самых значимых презентаций.
В 2019 году автосалон в Лос-Анджелес оказался местом дебюта для многих автомобильных новинок. Всего состоялось около 50 мировых и местных презентаций. Все модели очень интересные, однако, всецело захватить внимание гостей удалось электрическим новинкам, в том числе концептам и серийным версиям. Лидером рейтинга журналисты называют Ford Mustang Mach-E. Это, пожалуй, самый скандальный дебютант нынешнего автошоу, в США даже создали петицию с требованием запретить на кроссовере использование легендарного названия Mustang. Представленная электрическая модель получила вполне приемлемую стоимость. В США его предложат к покупке с ценником от 43 395 до 60 500 долларов. Новинка, по слухам, может составить достойную конкуренцию самой Tesla Model Y. Второе место рейтинга досталось Volkswagen ID Space Vizzion Concept. Судя по представленной комплектации, модель получит стильный современный дизайн и совершенно необычные огромные колеса. Впрочем, не исключено, что как раз именно этот элемент в серийной версии претерпит некоторые изменения. Далее идет Karma SC2 Concept. Эффектный электрокар разработан американским стартапом, однако он в серию не войдет. Эта модель призвана лишь продемонстрировать новую архитектуру для других автомобилей бренда.
На четвертой позиции оказалась Toyota RAV4 Prime. Данный кроссовер стал самым мощным и быстрым в линейке модели. Автомобиль получил новый стильный обвес с массивной глянцевой «губой» черного цвета под передним бампером и выглядит достаточно агрессивно. Двухлитровый турбомотор взаимодействует с электрическим двигателем. До первой сотни новинка разгоняется лишь за 5,8 секунд, а суммарная мощность силовых агрегатов достигает 305 лошадиных сил. Замыкает рейтинг Hyundai RM19 Concept. Модель ляжет в основу гоночного хэтчбека, который предназначен для кольцевых гонок. Запустить в серию эту новинку планируется только после того, как гоночные команды проявят к ней интерес. Автомобиль укомплектован турбомотором на 2 литра производительностью в невероятные 390 лошадиных сил.
В 2019 году автосалон в Лос-Анджелес оказался местом дебюта для многих автомобильных новинок. Всего состоялось около 50 мировых и местных презентаций. Все модели очень интересные, однако, всецело захватить внимание гостей удалось электрическим новинкам, в том числе концептам и серийным версиям. Лидером рейтинга журналисты называют Ford Mustang Mach-E. Это, пожалуй, самый скандальный дебютант нынешнего автошоу, в США даже создали петицию с требованием запретить на кроссовере использование легендарного названия Mustang. Представленная электрическая модель получила вполне приемлемую стоимость. В США его предложат к покупке с ценником от 43 395 до 60 500 долларов. Новинка, по слухам, может составить достойную конкуренцию самой Tesla Model Y. Второе место рейтинга досталось Volkswagen ID Space Vizzion Concept. Судя по представленной комплектации, модель получит стильный современный дизайн и совершенно необычные огромные колеса. Впрочем, не исключено, что как раз именно этот элемент в серийной версии претерпит некоторые изменения. Далее идет Karma SC2 Concept. Эффектный электрокар разработан американским стартапом, однако он в серию не войдет. Эта модель призвана лишь продемонстрировать новую архитектуру для других автомобилей бренда.
На четвертой позиции оказалась Toyota RAV4 Prime. Данный кроссовер стал самым мощным и быстрым в линейке модели. Автомобиль получил новый стильный обвес с массивной глянцевой «губой» черного цвета под передним бампером и выглядит достаточно агрессивно. Двухлитровый турбомотор взаимодействует с электрическим двигателем. До первой сотни новинка разгоняется лишь за 5,8 секунд, а суммарная мощность силовых агрегатов достигает 305 лошадиных сил. Замыкает рейтинг Hyundai RM19 Concept. Модель ляжет в основу гоночного хэтчбека, который предназначен для кольцевых гонок. Запустить в серию эту новинку планируется только после того, как гоночные команды проявят к ней интерес. Автомобиль укомплектован турбомотором на 2 литра производительностью в невероятные 390 лошадиных сил.
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 12:10