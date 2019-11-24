Жители России рассказали об идеальном новогоднем путешествии
Социологи провели опрос среди жителей России накануне праздников. Респонденты рассказали, какое новогоднее путешествие было бы для них идеальным.
Не все россияне желают оставаться на Новый Год на родине, мечтая о романтическом путешествии в дальние страны. Результаты недавнего социологического исследования удивили экспертов. Оказалось, что 20% жителей России хотят отправиться в кругосветную поездку, но с условием, что подобное не навредит их карьере. На вопрос "Какое путешествие в подарок вы бы мечтали получить от Деда Мороза" три тысячи респондентов разошлись в ответах. Почти каждый пятый из них хотел получить путевку на Камчатку, Байкал и даже Сахалин.
А вот 14% соотечественников были бы не против отправиться в экзотическую страну, вроде Японии, Австралии или Новой Зеландии. Подобное число изъявило желание оказаться и на тропических островах. Лишь 13% респондентов предпочли бы обычный тур по Европе. Наконец, меньше всего россияне хотели посетить Африку, Северный полюс, горные регионы, а также поучаствовать в сафари. Необычными вариантами ответов оказались желания стать участником тематической поездки, вроде фото- или яхт-тура, а также дегустации сыров и вин.
Не все россияне желают оставаться на Новый Год на родине, мечтая о романтическом путешествии в дальние страны. Результаты недавнего социологического исследования удивили экспертов. Оказалось, что 20% жителей России хотят отправиться в кругосветную поездку, но с условием, что подобное не навредит их карьере. На вопрос "Какое путешествие в подарок вы бы мечтали получить от Деда Мороза" три тысячи респондентов разошлись в ответах. Почти каждый пятый из них хотел получить путевку на Камчатку, Байкал и даже Сахалин.
А вот 14% соотечественников были бы не против отправиться в экзотическую страну, вроде Японии, Австралии или Новой Зеландии. Подобное число изъявило желание оказаться и на тропических островах. Лишь 13% респондентов предпочли бы обычный тур по Европе. Наконец, меньше всего россияне хотели посетить Африку, Северный полюс, горные регионы, а также поучаствовать в сафари. Необычными вариантами ответов оказались желания стать участником тематической поездки, вроде фото- или яхт-тура, а также дегустации сыров и вин.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:50