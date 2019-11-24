Жители России рассказали об идеальном новогоднем путешествии





Не все россияне желают оставаться на Новый Год на родине, мечтая о романтическом путешествии в дальние страны. Результаты недавнего социологического исследования удивили экспертов. Оказалось, что 20% жителей России хотят отправиться в кругосветную поездку, но с условием, что подобное не навредит их карьере. На вопрос "Какое путешествие в подарок вы бы мечтали получить от Деда Мороза" три тысячи респондентов разошлись в ответах. Почти каждый пятый из них хотел получить путевку на Камчатку, Байкал и даже Сахалин.А вот 14% соотечественников были бы не против отправиться в экзотическую страну, вроде Японии, Австралии или Новой Зеландии. Подобное число изъявило желание оказаться и на тропических островах. Лишь 13% респондентов предпочли бы обычный тур по Европе. Наконец, меньше всего россияне хотели посетить Африку, Северный полюс, горные регионы, а также поучаствовать в сафари. Необычными вариантами ответов оказались желания стать участником тематической поездки, вроде фото- или яхт-тура, а также дегустации сыров и вин.