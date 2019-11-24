Лайма Вайкуле разочарована слабыми аплодисментами на “Золотом граммофоне”

На состоявшейся 23-й церемонии вручения премии “Золотой граммофон” Лайма Вайкуле стала обладательницей статуэтки за былые заслуги. Приз вручал артистке генеральный продюсер “РМГ” Сергей Балдин. Когда звезда выходила на сцену, зрители приветствовали ее аплодисментами, которые не понравились исполнительнице. Она шутя сравнила их с теми, которые звучали бы, если бы ей вручили на сцене пепельницу. После этого замечания раздались более громкие хлопки, которые Вайкуле в итоге одобрила.Лайма Вайкуле поблагодарила “Русское радио” за награду, признавшись, что подобной у нее еще не было. Также артистка поблагодарила за то, что о ней не забыли.