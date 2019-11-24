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Redmi K30 будут продавать с процессорами MediaTek и Qualcomm

Инсайдеры поделились новейшей информацией о готовящемся к выпуску Redmi K30. Смартфон от китайского бренда будут продавать с процессорами MediaTek и Qualcomm.

Redmi K30 станет первым двухрежимным смартфоном компании с поддержкой сети 5G. Есть возможность того, что новое устройство достанется покупателям в двух разных комплектациях в зависимости от их предпочтений. Это касается выбора мощного процессора Qualcomm Snapdragon 730 или передового однокристального чипсета MediaTek. Эту информацию предоставил индийский инсайдер Мукул Шарма. Его публикации в соцсети Twitter раскрыли и другие характеристики будущего девайса.

Известно, что телефон оснастят четверной камерой, которая состоит из сенсора в 60 Мп, а также 6,66-дюймовым дисплеем, который предлагает разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей и частоту обновления 120H. Гаджет совместим с новейшей ОС MIUI 11, имеет режим ночной съемки и поставляется в менее дорогой комплектации, поддерживающей сеть 4G. Официальная презентация китайского смартфона намечена на 26 ноября этого года. Цену и другие характеристики раскроют немного позднее.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:40

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