Юлия Савичева поделилась архивной фотографией молодой матери





Поздравление и старая фотография, на которой мать позирует с маленькой Юлией Савичевой на руках, появились в Instagram-аккаунте певицы. В сопровождении к архивному снимку звезда рассказала о страхе, который появился у нее в возрасте 10-12 лет. По словам артистки, она панически боялась, что ее мама не вернется с работы домой. Причем, ощущения были настолько острыми, что она бежала в слезах к соседке, которая поила ее чаем и утешала, пока не приходила родительница. Спустя время страх прошел, и Юлия Савичева до сих пор не может понять, что это было. После появления на свет дочери Ани отношения певицы с матерью сильно изменились. Знаменитость стала больше понимать родительницу, и теперь она может поделиться с ней даже самыми сокровенными тайнами, о которых еще не так давно боялась даже заговорить.По словам звезды, с годами наступает переосмысление отношений с родителями и в голове проясняются многие вещи, которые в детстве казались странными. В конце публикации Юлия Савичева поблагодарила мать за терпение, понимание, советы и уроки, поздравила подписчиков с праздником и призвала беречь своих мам.