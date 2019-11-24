Журналисты рассекретили автопарк знаменитого российского футболиста Артема Дзюбы





Более престижная работа и высокие заработки не изменили приверженность Дзюбы к южнокорейским моделям. Вторым автомобилем футболиста стал внедорожник Hyundai Santa Fe. Спортсмена прельстили надежность автомобиля, комфорт и неприхотливость в обслуживании. Третьей машиной звезды отечественного футбола оказался премиальный Lexus IS 250. Седан покорил Артема Дзюбу динамичностью, компактностью, высоким уровнем управляемости и комфорта. Оставив во владении японскую модель от Toyota Motor, спортсмен приобрел свой следующий автомобиль. Им стал немецкий Mercedes S-Class S63, который является самым дорогостоящим экземпляром в гараже футболиста.К слову, журналисты утверждают, что в сравнении с остальными звездами российского футбола, Артем Дзюба является обладателем самого скромного автопарка.