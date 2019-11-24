АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые изучили влияние ожирения и курения на способность человека восстанавливаться после операции и-за…
EUR 70.52 USD 63.71
Курс валют на 23.11.2019

Журналисты рассекретили автопарк знаменитого российского футболиста Артема Дзюбы

Частные журналисты профильных средств массовой информации рассекретили автопарк знаменитого российского футболиста Артема Дзюбы. Как оказалось, до стремительного прорыва в карьере спортсмен ездил на бюджетной Daewoo Nexia.
Журналисты рассекретили автопарк знаменитого российского футболиста Артема Дзюбы

Более престижная работа и высокие заработки не изменили приверженность Дзюбы к южнокорейским моделям. Вторым автомобилем футболиста стал внедорожник Hyundai Santa Fe. Спортсмена прельстили надежность автомобиля, комфорт и неприхотливость в обслуживании. Третьей машиной звезды отечественного футбола оказался премиальный Lexus IS 250. Седан покорил Артема Дзюбу динамичностью, компактностью, высоким уровнем управляемости и комфорта. Оставив во владении японскую модель от Toyota Motor, спортсмен приобрел свой следующий автомобиль. Им стал немецкий Mercedes S-Class S63, который является самым дорогостоящим экземпляром в гараже футболиста.

К слову, журналисты утверждают, что в сравнении с остальными звездами российского футбола, Артем Дзюба является обладателем самого скромного автопарка.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 11:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Топ-12 самых загрязненных пестицидами продуктов назвали…
Юлия Савичева поделилась архивной фотографией молодой…
Журналисты рассекретили автопарк знаменитого российского футболиста Артема…
Диетолог назвал груши самым полезным фруктом для здоровья…
Составлен ТОП-3 из самых габаритных и эффективных…
Эдита Пьеха заступилась за Софию Ротару после травли со стороны…
Эксперты назвали главные компонеты ЗОЖ для долгой и здоровой…
Илон Маск рассказал об особенностях грузовика…
В Малайзии скончалась последняя самка суматранского…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно рассказала, как смогла забеременеть при лишнем…
Наталья Крачковская считала себя похожей на героиню мадам…
Названы шесть простых продуктов от простуды, которые можно найти у себя…
Эксперты назвали автомобильные лайфхаки для экономии…
Пьяная Клава Безверхова отказала в сексе Никите Уманскому после проведенной вместе…
Пикап-внедорожник Great Wall Pao Offroad появился в…
Александр Малинин снова “забыл” о собственной внебрачной дочери от Ольги…
Стало известно, что чувствует человек в состоянии…
Наталья Ветлицкая вспомнила, как ее чуть не убил первый…
Кроссовер Baojun RS-3 от General Motors вышел на китайский…
Стратегию применения роботов в уличных боях в России подготовят к 2020…
Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3…
«Анька, рожай детей»: Семенович рассказала о последнем разговоре с Жанной…
Названы распространенные неочевидные причины ухудшения…
Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель: "Надеюсь, ребёнок сблизит Сашу Черно и Иосифа…
Ученые изучили влияние ожирения и курения на способность человека восстанавливаться после операции и-за…
Саша Савельева на вечеринке устроила эротические танцы возле коляски с…
Дарья Повереннова восхитилась работой Кристины Асмус в эротической сцене фильма…
Xiaomi планирует потеснить Apple на рынке смартфонов в странах…
Гарик Харламов и Павел Воля посмеялись над Настасьей Самбурской за любовь к…
Lotus представила электрический гиперкар Lotus…
Лиза Галкина поразила роскошным образом у новогодней…
Ученые: Кофе с медом могут вылечить…
Ученые назвали метод повысить…
Компания Samsung готовит новую "бомбу" на рынке…
Анна Старшенбаум поучаствовала в откровенной фотосессии без нижнего…
Представлены игры для Xbox One со скидками в честь "черной…
Эксперты назвали 5 вредных для здоровья продуктов, являющихся…
Анна Седокова рассказала свою историю любви в новом сольном…
Стали известны характеристики нового флагманского смартфона…
Нюша изменилась после заявления о постепенном переходе на…
Просмотреть все новости