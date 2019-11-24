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Составлен ТОП-3 из самых габаритных и эффективных тракторов

Существуют транспортные средства, которым нет альтернатив по размерам и характеристикам. Эксперты составили ТОП-3 из тракторов, отличающихся наибольшими габаритами и эффективностью.
Составлен ТОП-3 из самых габаритных и эффективных тракторов

Первое место в списке самых лучших тракторов мира досталось итальянскому Acco Dozer. Он является самым большим и самым мощным гусеничным бульдозером из когда-либо сделанных. Известно, что машина была построена в 1980 годах с общим весом в 183 тонны. Что довольно удивительно, но трактор никогда не использовался в оперативном режиме, вместо этого будучи помещенным в хранилище, что странно, учитывая два горизонтально расположенных двигателя Caterpillar, которые обеспечивают суммарную мощность 1350 л. с. и общую длину бульдозера в 12 м.

Второе место досталось японскому Komatsu D-575A, премьера которого состоялась еще в 1981 году. Он соревнуется за звание самого большого экземпляра в сегменте с лидером этого топа. Его комплектация включает высокопроизводительную силовую установку с 12 цилиндрами и мощностью в 1150 л. с. при общем весе в 150 тонн.

Наконец, список замыкает американский Big Bud 747, который сошел с конвеера в 1977 году. Это большой, изготовленный на заказ сельскохозяйственный трактор, который ныне хранится исключительно в музеях США. Его характеристики впечатляют и по сегодняшний день, поскольку работа машины обеспечивается 16-цилиндровым мотором мощностью в 900 л. с.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:12

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