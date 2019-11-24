Эдита Пьеха заступилась за Софию Ротару после травли со стороны политиков

После временного перерыва концертной деятельности в России София Ротару вернулась к российской публике, которая приняла звезду достаточно тепло. Однако Совет Федерации противостоит артистке, призывая граждан встречать ее пустыми залами. В связи с этим высказалась Эдита Пьеха, посоветовав политикам не вмешиваться в шоу-бизнес, чтобы люди сами могли решать, на какие концерты им стоит пойти. Артистка заступилась за коллегу, отметив, что на ее стороне всегда будут оставаться поклонники.Пьеха отметила, что не желающие смотреть на выступление Софии Ротару по телевидению могут просто переключить канал. Звезда напоминает, что вкусы в музыке у всех разные.