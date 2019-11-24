Топ-12 самых загрязненных пестицидами продуктов назвали экологи





Эксперты EWG детально изучили химический состав продуктов питания, которые входят в список Министерства сельского хозяйства США и определили, что самой загрязненной пестицидами является клубника. Далее идут шпинат и листовая капуста кале. На четвертом месте оказались нектарины, на пятом - яблоки, а на шестом - виноград. Седьмую строчку Топ-12 самых загрязненных пестицидами продуктов занимают персики. На восьмой позиции оказалась черешня. Девятое место заняли груши. Далее идут помидоры, сельдерей и картофель. Как отмечают исследователи, данный перечень вовсе не означает, что от этих овощей, ягод и фруктов стоит отказаться, просто они должны подвергаться более тщательной обработке.В свою очередь отечественные эксперты считают, что для России список будет другой. Что касается защиты от влияния опасных веществ, то попавшие в рейтинг продукты следует тщательно мыть. При этом не лишним будет напомнить, что лучше всего смывает пестициды с поверхности овощей раствор пищевой соды.К слову, меньше всего опасных химикатов американские специалисты обнаружили в луке, ананасах, кукурузе, авокадо, горошке, баклажанах, киви, белокочанной капусте, брокколи, дыне и грибах.