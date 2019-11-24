Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно рассказала, как смогла забеременеть при лишнем весе





Участница проекта "Дом-2" Саша Черно долгое время с Иосифом Оганесяном пыталась зачать малыша. Девушка садилась на жесткие диеты, чтобы снизить вес, принимала таблетки и высчитывала дни овуляции. Ничего не приносило результата и Черно сильно расстраивалась, много плакала. Затем они решили бросить попытки беременности, но Саша Черно для здоровья решила снизить вес по методике Романа Капаклы. В итоге проектантка вернулась к своему обычному образу жизни и не подозревала, что могла быть в положении.Саша Черно и Иосиф Оганесян улетели на Сейшелы, где звезда стала стремительно набирать вес, хотя все еще была на диете. Они вернулись на конкурс "Человек года", заподозрив беременность. Саша Черно сделала тест и не поверила глазам, когда там было две полоски. Затем супруги снова улетели на остров, где у девушки даже была менструация и она подумала, что у нее гормональный сбой. Они с Иосифом Оганесяном сделали еще шесть тестов, но поверить в результат не могли. Все же в итоге Саша Черно отправилась в больницу, где ей сделали УЗИ и подтвердили шесть недель беременности.