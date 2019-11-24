Диетолог назвал груши самым полезным фруктом для здоровья кишечника





В грушах содержится большое количество клетчатки, которая предотвращает ожирение и развитие диабета. Она замедляет высвобождение содержащегося в грушах натурального сахара – глюкозы, фруктозы и сахарозы. Кроме того, груши богаты калием, который выполняет функцию по регулировке жидкости в организме, а наличие в данном фрукте фосфора, витамина К и кальция обеспечит здоровье костей и зубов.Никола Шубрик отмечает, что употребление груш за счёт большого количества имеющихся в них минералов и витаминов сбалансирует микробиом пищеварительного органа. Диетолог из Великобритании рекомендует сочетать груши с миндалем, используя в качестве закуски или комбинировать груши с йогуртом, салатом или тостом с ореховым маслом на завтрак.