Диетолог назвал груши самым полезным фруктом для здоровья кишечника
Диетолог Никола Шубрук из Великобритании назвал груши самым полезным фруктом для здоровья кишечника. Их употребление способно сбалансировать микробиом пищеварительного органа.
В грушах содержится большое количество клетчатки, которая предотвращает ожирение и развитие диабета. Она замедляет высвобождение содержащегося в грушах натурального сахара – глюкозы, фруктозы и сахарозы. Кроме того, груши богаты калием, который выполняет функцию по регулировке жидкости в организме, а наличие в данном фрукте фосфора, витамина К и кальция обеспечит здоровье костей и зубов.
Никола Шубрик отмечает, что употребление груш за счёт большого количества имеющихся в них минералов и витаминов сбалансирует микробиом пищеварительного органа. Диетолог из Великобритании рекомендует сочетать груши с миндалем, используя в качестве закуски или комбинировать груши с йогуртом, салатом или тостом с ореховым маслом на завтрак.
В грушах содержится большое количество клетчатки, которая предотвращает ожирение и развитие диабета. Она замедляет высвобождение содержащегося в грушах натурального сахара – глюкозы, фруктозы и сахарозы. Кроме того, груши богаты калием, который выполняет функцию по регулировке жидкости в организме, а наличие в данном фрукте фосфора, витамина К и кальция обеспечит здоровье костей и зубов.
Никола Шубрик отмечает, что употребление груш за счёт большого количества имеющихся в них минералов и витаминов сбалансирует микробиом пищеварительного органа. Диетолог из Великобритании рекомендует сочетать груши с миндалем, используя в качестве закуски или комбинировать груши с йогуртом, салатом или тостом с ореховым маслом на завтрак.
Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 11:18