Эксперты назвали главные компонеты ЗОЖ для долгой и здоровой жизни





В результате многофакторного анализа образа жизни россиян, медики выяснили, что для долголетия и крепкого здоровья нужно отказаться от курения и прочих вредных привычек. Также нужно поддерживать физическую активность, например, полезно ходить на протяжение часа ежедневно. Из рациона рекомендуется убрать соль, с чем поможет отказ от солонок на столе. Достаточное количество овощей и фруктов в сутки способствует сохранению здоровья. Эксперты не рекомендуют злоупотреблять алкоголем.По словам ученых, в современности большинство пациентов умирают от хронических неинфекционных заболеваний. Озвученные правила помогут в профилактике недугов. В список важных условий для крепкого здоровья также внесли прогулки на свежем воздухе и регулярные медицинские осмотры.