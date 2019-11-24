Илон Маск рассказал об особенностях грузовика Cybertruck





Кузов Cybertruck от Tesla может не понравиться большинству клиентов, но его сочетание доступной цены, убойных характеристик и высокой производительности делает его потенциально успешным в сегменте пикапов. Тем не менее, компания также стремится сделать новый автомобиль идеальным средством для кемпинга и поездок вдали от цивилизации. Маск заявил, что бренд добавит к машине солнечные батареи, позволяя массивному пикапу проезжать около 15 миль в день без предварительной подзарядки. Позднее могут появиться складывающиеся "крылья", которые будут генерировать около 30-40 миль в день.В прошлом Илон Маск неоднократно заявлял, что Cybertruck будет спорным транспортным средством, как будто оно сошло со съемочной площадки фильма "Бегущий по лезвию". Его сверх-угловатый дизайн предполагает, что это была задумка главы компании еще с начала разработок. Тем не менее, пикап впечатляет своим экстерьером из противоударной нержавеющей стали Armor Glass, разгоном до первой сотни километров за 2,9 секунды, дальностью до 500 миль и трехмоторной полноприводной комплектацией. Тем не менее, несмотря на дорогостоящие особенности и уникальный внешний вид, Cybertruck продается за умеренные 39,9 тысяч долларов США.