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Илон Маск рассказал об особенностях грузовика Cybertruck

Презентация Cybertruck вызвала бурные реакции со стороны фанатов компании Tesla из-за несуразного внешнего вида. Однако Илон Маск рассказал об особенностях грузовика, которые должны смягчить критику.

Кузов Cybertruck от Tesla может не понравиться большинству клиентов, но его сочетание доступной цены, убойных характеристик и высокой производительности делает его потенциально успешным в сегменте пикапов. Тем не менее, компания также стремится сделать новый автомобиль идеальным средством для кемпинга и поездок вдали от цивилизации. Маск заявил, что бренд добавит к машине солнечные батареи, позволяя массивному пикапу проезжать около 15 миль в день без предварительной подзарядки. Позднее могут появиться складывающиеся "крылья", которые будут генерировать около 30-40 миль в день.

В прошлом Илон Маск неоднократно заявлял, что Cybertruck будет спорным транспортным средством, как будто оно сошло со съемочной площадки фильма "Бегущий по лезвию". Его сверх-угловатый дизайн предполагает, что это была задумка главы компании еще с начала разработок. Тем не менее, пикап впечатляет своим экстерьером из противоударной нержавеющей стали Armor Glass, разгоном до первой сотни километров за 2,9 секунды, дальностью до 500 миль и трехмоторной полноприводной комплектацией. Тем не менее, несмотря на дорогостоящие особенности и уникальный внешний вид, Cybertruck продается за умеренные 39,9 тысяч долларов США.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:53

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