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Наталья Крачковская считала себя похожей на героиню мадам Грицацуеву

24 ноября 2019 года знаменитая советская и российская актриса Наталья Леонидовна Крачковская могла бы отметить свое 81-летие, однако три года назад ее не стало. Эта потрясающая артистка, совершенно не похожая на всех остальных, была настоящей любимицей публики, а при жизни считала себя похожей на свою героиню мадам Грицацуеву.

Наталья Крачковская была настоящей звездой эпизодов. Режиссеры не давали ей главных ролей, однако даже самые незаметные персонажи в ее исполнении преображались и не оставляли зрителей равнодушными, влюбляя в себя на долгие годы. Эта актриса не стеснялась своих пышных форм, не боялась шутить над собой и даже когда болела, оставалась жизнерадостной и веселой. Свою полноту Крачковская считала скорее достоинством, нежели недостатком, поскольку не была похожа на своих худосочных коллег. Эта смелая позиция как магнитом притягивала к звезде отечественного кино представителей сильной половины. Один из поклонников даже называл артистку «100 килограммов мечты». Впрочем, Наталья Крачковская всю жизнь была верна супругу, с которым прожила 26 лет до самой его смерти.
Наталья Крачковская считала себя похожей на героиню мадам Грицацуеву

В середине 60-х актриса появилась в одном из эпизодов комедии «Женитьба Бальзаминова», но настоящий успех и всенародная любовь пришли к ней после выхода фильма «12 стульев». Зрители навсегда запомнили ее мадам Грицацуеву, идеально воплотившую тот самый «образ мечты поэта». На эту роль претендовали многие именитые советские артистки и даже Нонна Мордюкова, но когда Гайдай увидел Крачковскую, сразу понял, что лучше этого персонажа никто не сможет сыграть.

Позже Наталья Крачковская призналась в одном из интервью, что мадам Грицацуева - это она сама. Она тоже бывает такой же доверчивой, а еще влюбленной, несчастной, брошенной и просто дурой.

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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 10:39

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