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Названы шесть простых продуктов от простуды, которые можно найти у себя дома

Названы шесть простых продуктов от простуды, которые можно найти у себя дома. Эффективно справиться с инфекционным заболеванием помогут чеснок, мёд, острый перец, имбирь, зелёный чай и соль.
Названы шесть простых продуктов от простуды, которые можно найти у себя дома

Благодаря наличию в чесноке аллицина данный продукт обладает антибактериальными свойствами. Он эффективен при борьбе с вирусными заболеваниями и способен укрепить иммунитет. Антимикробное и антибактериальное действие также оказывает мёд. Данный продукт не используют как полноценное лекарство, но он будет полезен для облегчения симптомов простудных заболеваний и их профилактики. Калсацаин, содержащийся в остром перце, способен разжижать слизь, очищая полости носа и освобождая дыхательные пути. Однако потребление острой пищи должно согласовываться с врачом в индивидуальном порядке.

Против кашля и болей в горле эффективным будет имбирь, его необходимо порезать и залить горячей водой. Зелёный чай благодаря имеющимся в нём катехинам, которые являют собой полифенольные соединения и мощные антиоксиданты, также поможет справиться с инфекционным заболеванием. При постоянной беспокоящей боле в горле рекомендуется полоскание теплой водой с солью.

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Добавил: Сеник Анна Сегодня, 10:31

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