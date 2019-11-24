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Эксперты назвали автомобильные лайфхаки для экономии средств

Водители хорошо знают, насколько сложно совместить качественный уход за машиной и малую трату финансов. Поэтому эксперты назвали автомобильные лайфхаки для экономии средств.

Для сохранения денег, сил и времени следует обратиться за помощью к специалистам и опыту других автовладельцев. Большинство знакомо с ситуацией, когда салон нагревается до невыносимых температур, а включение кондиционера потребляет слишком много топлива. Кроме того, постоянно включенный климат-контроль чреват переохлаждением организма и остыванием лобового стекла. Поэтому следует открыть переднее окно, и несколько раз резко открыть и закрыть заднюю дверь. Циркуляция воздуха позволит охладить салон без лишних проблем. Эксперты также рекомендуют обратить внимание на наждачную бумагу и абразивнуый полироль во время чистки автомобильных фар. Налет и желтый цвет можно убрать при помощи обычной зубной пасты. Это позволит очистить поверхность без её повреждения.

А вот для автомобилистов, которые по той или иной причине получили трещину на лобовом стекле, существует небольшой трюк. До момента замены стекла можно воспользоваться лаком для ногтей, который сделает повреждение менее заметным. Подобная ситуация с вмятинами на кузове тоже решается с помощью вантуза, который не требует особого приложения сил. Наконец, заменой восковым покрытиям и средствам для поглощения влаги может стать кондиционер для волос. Разведенный в воде, он сможет защитить автомобиль от дождя и придать ему по-настоящему сияющий вид. Наносить его следует все же при помощи ветоши из микрофибры.

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Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:24

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