Пьяная Клава Безверхова отказала в сексе Никите Уманскому после проведенной вместе ночи





Участница проекта "Дом-2" Клавдия Безверхова откровенно рассказала о последней ссоре с Никитой Уманским. Она якобы была пьяной после отдыха в клубе с подругами, не помнила, куда ей ехать, но все равно должна была попасть или домой или в Периметр, так как уже было шесть часов утра. Не дозвонившись маме, звезда реалити-шоу решила набрать номер Никиты Уманского и он якобы приехал забрать ее.После Клавдия Безверхова проснулась в отеле вместе с Никитой Уманским, он заявил, по словам девушки, что они либо занимаются сексом в ту же минуту, либо расстаются. Участница проекта "Дом-2" отказалась. Учитывая, что молодые люди расстались, возможно именно эта ситуация стала точкой в их отношениях.