Александр Малинин снова “забыл” о собственной внебрачной дочери от Ольги Зарубиной

Недавно Фрол и Устинья Малинины отпраздновали 19-летие, с чем их поздравил звездный отец. Он благодарен детям за то, что они выбрали именно его своим отцом и наполнили семью счастьем. Артист признался, что не меньше любит сыновей Антона и Никиту, но именно с младшими детьми он почувствовал себя отцом по-настоящему. Александр Малинин поблагодарил детей за то, что наполнили его жизнью любовью, отметив, что его дети разные, но талантливые, и каждый из них идет по собственному пути. Певец пообещал всегда поддерживать своих наследников в неудачах и разделять с ними радость. В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям, но заметили, что Малинин забыл упомянуть свою дочь от Ольги Зарубиной.Ольга Зарубина воспитывала дочь от Александра Малинина с другим мужчиной, а сейчас Кира живет в США и подрабатывает певицей в ночных клубах.