Стало известно, что чувствует человек в состоянии комы





Ученые долги годы пытаются понять, что происходит с человеком, когда он после какой-либо чрезвычайной ситуации вследствие определенных проблем со здоровьем оказывается между жизнью и смертью. До последнего времени определить, что переживает пациент, было невозможно, однако со стремительным развитием современных технологий у специалистов появилась возможность ответить на главный вопрос: что чувствует человек в состоянии комы. Как установили нейробиологи, от 30 до 40% больных, пребывающих в вегетативном состоянии либо полностью, либо частично находятся в сознании. Это подтвердили во время одного из исследований данные МРТ. Пациенту Скотту Рутли, находившемуся в коме долгое время, задавали определенные вопросы. Реакции головного мозга свидетельствовали о том, что он все понимает. Более того, он подал сигнал, подтверждающий, что, находясь в «серой» зоне, не испытывает боли. Прорывом для науки стала история со школьной учительницей Кейт Бейнбридж. Медики в ходе одного из экспериментов установили, что женщина реагирует на лица людей, а ведь до этого считалось, что все пациенты в состоянии комы абсолютно безнадежны. Более того, до определенного момента их даже не пытались лечить. После исследования врачи начали интенсивную терапию преподавательницы, и через несколько месяцев она пришла в себя.Воспоминания пациентки привели лечащих врачей в ужас. Она рассказала, что постоянно испытывала сильную жажду и пребывала в состоянии страха. Медики проводили разные манипуляции, но не общались с ней. Что именно будет делать персонал, больная не знала, и это было жутко. Глава Научного центра неврологии Михаил Пирадов пояснил, что любая кома заканчивается не позже чем через четыре недели. Пациент либо приходит в сознание, либо умирает, либо переходит в вегетативное состояние, выйти из которого без потерь для здоровья практически невозможно. Здесь все зависит от разных факторов, в том числе от характера и серьезности повреждений.