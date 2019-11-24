АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые изучили влияние ожирения и курения на способность человека восстанавливаться после операции и-за…
EUR 70.52 USD 63.71
Курс валют на 23.11.2019

Стало известно, что чувствует человек в состоянии комы

Стало известно, что чувствует человек в состоянии комы. Результаты многолетних научных исследований и экспериментов были озвучены в документальном фильме BBC под названием «Coma».

Ученые долги годы пытаются понять, что происходит с человеком, когда он после какой-либо чрезвычайной ситуации вследствие определенных проблем со здоровьем оказывается между жизнью и смертью. До последнего времени определить, что переживает пациент, было невозможно, однако со стремительным развитием современных технологий у специалистов появилась возможность ответить на главный вопрос: что чувствует человек в состоянии комы. Как установили нейробиологи, от 30 до 40% больных, пребывающих в вегетативном состоянии либо полностью, либо частично находятся в сознании. Это подтвердили во время одного из исследований данные МРТ. Пациенту Скотту Рутли, находившемуся в коме долгое время, задавали определенные вопросы. Реакции головного мозга свидетельствовали о том, что он все понимает. Более того, он подал сигнал, подтверждающий, что, находясь в «серой» зоне, не испытывает боли. Прорывом для науки стала история со школьной учительницей Кейт Бейнбридж. Медики в ходе одного из экспериментов установили, что женщина реагирует на лица людей, а ведь до этого считалось, что все пациенты в состоянии комы абсолютно безнадежны. Более того, до определенного момента их даже не пытались лечить. После исследования врачи начали интенсивную терапию преподавательницы, и через несколько месяцев она пришла в себя.

Воспоминания пациентки привели лечащих врачей в ужас. Она рассказала, что постоянно испытывала сильную жажду и пребывала в состоянии страха. Медики проводили разные манипуляции, но не общались с ней. Что именно будет делать персонал, больная не знала, и это было жутко. Глава Научного центра неврологии Михаил Пирадов пояснил, что любая кома заканчивается не позже чем через четыре недели. Пациент либо приходит в сознание, либо умирает, либо переходит в вегетативное состояние, выйти из которого без потерь для здоровья практически невозможно. Здесь все зависит от разных факторов, в том числе от характера и серьезности повреждений.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 09:59

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пьяная Клава Безверхова отказала в сексе Никите Уманскому после проведенной вместе…
Пикап-внедорожник Great Wall Pao Offroad появился в…
Александр Малинин снова “забыл” о собственной внебрачной дочери от Ольги…
Стало известно, что чувствует человек в состоянии…
Наталья Ветлицкая вспомнила, как ее чуть не убил первый…
Кроссовер Baojun RS-3 от General Motors вышел на китайский…
Стратегию применения роботов в уличных боях в России подготовят к 2020…
Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3…
«Анька, рожай детей»: Семенович рассказала о последнем разговоре с Жанной…
Названы распространенные неочевидные причины ухудшения…
Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель: "Надеюсь, ребёнок сблизит Сашу Черно и Иосифа…
Ученые изучили влияние ожирения и курения на способность человека восстанавливаться после операции и-за…
Саша Савельева на вечеринке устроила эротические танцы возле коляски с…
Дарья Повереннова восхитилась работой Кристины Асмус в эротической сцене фильма…
Xiaomi планирует потеснить Apple на рынке смартфонов в странах…
Гарик Харламов и Павел Воля посмеялись над Настасьей Самбурской за любовь к…
Lotus представила электрический гиперкар Lotus…
Лиза Галкина поразила роскошным образом у новогодней…
Ученые: Кофе с медом могут вылечить…
Ученые назвали метод повысить…
Компания Samsung готовит новую "бомбу" на рынке…
Анна Старшенбаум поучаствовала в откровенной фотосессии без нижнего…
Представлены игры для Xbox One со скидками в честь "черной…
Эксперты назвали 5 вредных для здоровья продуктов, являющихся…
Анна Седокова рассказала свою историю любви в новом сольном…
Стали известны характеристики нового флагманского смартфона…
Нюша изменилась после заявления о постепенном переходе на…
Ученые: За последние 10 тысяч лет мозг человека уменьшился на…
Астрономы попросили не остерегаться падения нового метеорита на…
После признания Эмилии Кларк в Англии разработали инструкцию по съемкам откровенных…
Ученые прогнозируют экологическую катастрофу из-за…
Amazon оспорила в суде контракт между Пентагоном и Microsoft на $10…
Врачи назвали сигнализирующие о нехватке белка…
Джастин Бибер намекнул на беременность Хейли…
Google закрывает сервис виртуального…
В России создадут систему управления двигателем…
Медики назвали обязательные к употреблению продукты для…
Chevrolet Corvette оказался победителем премии «Автомобиль года» по версии…
Иосиф Оганесян рассказал, что Саша Черно находится на шестой неделе…
Участника "Дома-2" Андрея Шабарина из-за гастрита посадили на…
Просмотреть все новости