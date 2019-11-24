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Пикап-внедорожник Great Wall Pao Offroad появился в продаже

Китайский бренд Great Wall презентовал Pao Offroad еще в начале октября текущего года. Теперь же сообщается о появлении в продаже новейшего пикап-внедорожника.

Great Wall продолжает пополнять каталог автомобилей, представив новейший Pao Offroad на автосалоне в Гуанчжоу. К этому моменту появились коммерческий, пассажирский и, наконец, внедорожный пикап. Внешний вид модели соответствует двум другим автомобилям, с исключением в том, что он отрегулирован в деталях и оснащен "агрессивным" внедорожным комплектом. Новый пикап получил 2-литровый атмосферный двигатель мощностью в 187 л. с. и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Новинка имеет множество профессиональных конфигураций для бездорожья. Что касается внешнего вида кузова, то третья версия Great Wall Pao имеет жесткие и закругленные формы.

Интерьер имеет черную отделку с добавлением красной кожи с серебристыми элементами, а также 9-дюймовый сенсорный дисплей со встроенной сетью и голосовым взаимодействием. Кроме того, клиенты могут обнаружить в салоне 7-дюймовую ЖК-панель приборов, люк с электроприводом, электронный ручной тормоз, парктроник, климат-контроль и подрулевые переключатели. Приятным дополнением окажутся также камеры видеообзора на 360 градусов, стабилизационная система и опция запуска силовой установки с кнопки. Цена на пикап-внедорожник начинается от 1,8 млн рублей. Известно, что в скором времени Great Wall Pao Offroad появится и на российском рынке.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:13

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