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Наталья Ветлицкая вспомнила, как ее чуть не убил первый муж

Отечественная певица Наталья Ветлицкая рассказала, как первый муж нанес ей тяжелые травмы, которые могли привести к смерти. Артистка стала гостьей студии программы “Привет, Андрей!” на телеканале “Россия 1”.

Наталья Ветлицкая рассказала широкой публике, что ее первый супруг, музыкант Павел Смеян, был сложным человеком и часто становился агрессивным. Особенно опасным он был под воздействием алкоголя, поэтому она ушла он него, но спустя время встретилась на одном мероприятии. В итоге он попал к ней домой, где неожиданно начал ее душить. Поняв, что он не контролирует себя, Ветлицкая смогла дать отпор и выбежать из квартиры. Позже она написала заявление в полицию, но забрала его, а спустя годы он попросил прощения за тот случай.

Ветлицкая призналась, что не держит зла на бывшего мужа, но кошмары преследуют ее до сих пор. Как известно, первый супруг артистки скончался в 2009 году.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:47

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