Наталья Ветлицкая вспомнила, как ее чуть не убил первый муж





Наталья Ветлицкая рассказала широкой публике, что ее первый супруг, музыкант Павел Смеян, был сложным человеком и часто становился агрессивным. Особенно опасным он был под воздействием алкоголя, поэтому она ушла он него, но спустя время встретилась на одном мероприятии. В итоге он попал к ней домой, где неожиданно начал ее душить. Поняв, что он не контролирует себя, Ветлицкая смогла дать отпор и выбежать из квартиры. Позже она написала заявление в полицию, но забрала его, а спустя годы он попросил прощения за тот случай.Ветлицкая призналась, что не держит зла на бывшего мужа, но кошмары преследуют ее до сих пор. Как известно, первый супруг артистки скончался в 2009 году.