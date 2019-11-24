Кроссовер Baojun RS-3 от General Motors вышел на китайский рынок





Baojun, китайский суббренд GM и SAIC в бюджетном сегменте, представил новый пятиместный внедорожник на местном рынке. Вышедший в продажу автомобиль называется RS-3, который получил большую решетку радиатора, более гладкую линию крыши и выраженную заднюю часть кузова со скульптурными и острыми краями. Модель оснастили новейшей версией фирменной системы, которая объединяет мобильную связь и встроенные функции автомобиля. Теперь водители смогут использовать смартфоны для обнаружения, блокировки и открытия машины, а также настройки кондиционера.Продвинутая система помощи водителю ADAS 2 уровня охватывает большинство ежедневных сценариев вождения. Эта технология помогает снизить утомляемость езды, особенно во время интенсивного движения. Усовершенствованная адаптивная система круиз-контроля внедорожника может быть активирована даже со скоростью до 130 км/ч. Под капотом клиент может обнаружить 1,5-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель, который поставляется в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Если первый предоставляет до 105 л. с., то альтернативная 1,2-литровая силовая установка выдаст до 131 л. с. Стоимость Baojun RS-3 в автосалонах Китая составляет около 650 тысяч рублей.