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«Анька, рожай детей»: Семенович рассказала о последнем разговоре с Жанной Фриске

Анна Семенович, которая впервые решилась на большое откровенное интервью в студии федерального канала, рассказала подробности последнего разговора с певицей Жанной Фриске, который состоялся за несколько месяцев до ее смерти. Тогда подруга заявила: «Анька, рожай детей, это невероятное счастье».
«Анька, рожай детей»: Семенович рассказала о последнем разговоре с Жанной Фриске

Анна Семенович стала новой героиней очередного выпуска шоу «Секрет на миллион». В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой разговор зашел о Жанне Фриске. Звездная гостья вспомнила свой последний разговор с подругой по телефону. Тогда у нее был период ремиссии, и она была полна надежды. Признавалась, что снова счастлива и рассказывала о сыне Платоне. Жанна Фриске строила большие планы на будущее: она мечтала выйти замуж за Дмитрия Шепелева и родить любимому дочь. Последнюю фразу своей тяжело больной коллеги и подруги Анна Семенович помнит до сих пор. Умирающая знаменитость призывала рожать детей, ведь это такое невероятное счастье, и признавалась, что они с Дмитрием Шепелевым планируют пожениться и обязательно родить еще дочку. Гостья студии призналась, она очень хотела, чтобы мечты подруги исполнились, однако понимала: это ремиссия и болезнь вероятнее всего скоро вернется. По словам Анны Семенович, она больше не слышала Фриске, а через 4-5 месяцев узнала о ее смерти.

Жанна Фриске скончалась в 2015 году после тяжелой борьбы с раком головного мозга. Незадолго до того, как ей поставили страшный диагноз, она впервые стала мамой. Знаменитая певица родила сына.

История Жанны Фриске поражает своей трагичностью. Она родилась в совершенно незвездной семье, но сумела стать одной из самых ярких исполнительниц России. Когда, казалось, она стала по-настоящему счастливой: обрела любимого человека и родила сына, узнала о страшном диагнозе. До последнего момента знаменитая артистка стойко боролась со смертельным недугом, однако победить в этой схватке ей было не суждено.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 09:15

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