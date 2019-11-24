Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель: "Надеюсь, ребёнок сблизит Сашу Черно и Иосифа Оганесяна"





Всем хорошо известно, что Ольга Рапунцель беременна уже во второй раз. Однако выяснилось, что Александра Черно тоже находится в "интересном положении". Пользователи Сети тут же предположили, что теперь Ольга будет постоянно соперничать с Александрой. Но Ольга решила развеять этот миф и рассказала, что не собирается устраивать войну, ведь дети это прекрасно и не стоит хотя бы ради такого события конфликтовать.Ко всему, Ольга Рапунцель не скрывает своей радости за пару Александры Черно и Иосифа Оганесяна. Она даже поздравила коллегу по телестройке и пожелала ребятам счастья и здорового малыша, а также выразила надежду, что это событие их сблизит.Напомним, что на данный момент Ольга Рапунцель практически не принимает участия в общих собраниях, так как постоянно жалуется на плохое самочувствие.