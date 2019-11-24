Ученые изучили влияние ожирения и курения на способность человека восстанавливаться после операции и-за перелома





Медики изучили отрицательное воздействие ожирения и курения на возможность восстановиться после операции на переломах. Чаще всего пациенты обращаются за помощью в результате перелома запястья, которое несет большой риск возникновения осложнений. В новом исследовании ученые проанализировали данные о пациентах, которые перенесли хирургическое вмешательство в связи с переломом дистального радиуса в период между 2006 и 2017 годами. Около 200 пациентов были разделены на группы с ожирением и без него, а также врачи определили курящих и не курящих граждан. Все пациенты прошли осмотр через три месяца после вмешательства и спустя год, в результате чего медики оценили их состояние.Курильщики показали худшие результаты восстановления через три месяца, но в течение года их показатели улучшились. Медики пришли к выводу, что люди с ожирением и зависимые от никотина могут проходить лечение как обычные граждане, однако их краткосрочные результаты демонстрируют повышенный риск инвалидности.