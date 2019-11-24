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Саша Савельева на вечеринке устроила эротические танцы возле коляски с сыном

Супруга известного российского актера Кирилла Сафонова певица Саша Савельева зажгла на шумной вечеринке, устроив эротические танцы прямо возле коляски с сыном. Поступок звезды мягко сказать сильно удивил ее поклонников.
Саша Савельева на вечеринке устроила эротические танцы возле коляски с сыном

Саша Савельева стала мамой совсем недавно. Знаменитость подарила любимому супругу сына Леона. Для актера наследник стал вторым ребенком, от первого брака у него есть уже взрослая дочь Анастасия, которая в 2018 году вышла замуж. Для самой же певицы малыш - долгожданный первенец. Саша Савельева вскоре после родов поспешила вернуться к привычной жизни и работе. Она стала ведущей премии, а затем выступила на сцене с коллективом, играя на флейте. Перед этим певица побывала в Израиле, где прошло бракосочетание дочери Кирилла Сафонова. На свадебное торжество супруги отправились вместе с новорожденным сыном. Счастливая мать ни на шаг не отходила от коляски с ребенком но, несмотря на это, успела зажигательно станцевать. Видео своего эротического танца певица опубликовала спустя время, и оно уже вызвало настоящий ажиотаж.

В ролике Саша Савельева эротично двигается, держась за ручку коляски, которая, судя по всему, стала для нее воображаемым шестом. Подписчики артистки поспешили оценить зажигательные танцы. Одних такое поведение певицы возмутило до глубины души. Они считают неприемлемым брать ребенка на подобные вечеринки, а тем более так раскрепощено себя вести. Другие не увидели в поступке знаменитости ничего плохого. Сама Саша Савельева считает, что ее видео должно стать началом большого флэшмоба, ведь наверняка такие моменты, когда дитя спит, а родители гуляют с коляской, и у них возникает желание пуститься в пляс, были у многих.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 08:41

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