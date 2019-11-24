Дарья Повереннова восхитилась работой Кристины Асмус в эротической сцене фильма “Текст”

Постельная сцена в фильме “Текст” впечатлила многих коллег Кристины Асмус, а Дарья Повереннова призналась, что не ожидала такого от супруги Гарика Харламова. Артистка назвала свою коллегу настоящим профессионалом, который не прикрывается дублерами и ложной моралью. Также она рассказала о собственном опыте съемок в эротическом сериале под названием “Дневники красной туфельки” в 1997 году. На всех кастингах она лишь говорила с партнером на английском языке, но когда ее утвердили и прислали сценарий, то она отказалась из-за необходимости раздеться. После второго отказа ее лично уговаривал режиссер, за что в итоге она была ему благодарна. Дарья Повереннова 4 дня снималась в Ялте, что дало ей колоссальный опыт. Несмотря на откровенные сцены все получилось красиво и целомудренно, как заявила звезда.В итоге за свою карьеру Повереннова никогда не просила дублершу для эротических сцен, но соглашалась работать только в комфортных условиях.