Астрономы попросили не остерегаться падения нового метеорита на Землю





Ученые зафиксировали в небезопасной близости от Земли метеорит, сопоставимый по своим габаритам с объектом, рухнувшим в Челябинской области. Представители «Астрономического научного центра» выяснили, что космический камень направляется к Голубой планете и ныне находится на орбите со сроком вращения почти 2,9 года. О существовании инородного тела специалисты узнали во время планового мониторинга. Он сам может достигать не менее 15 метров поперек. Астрономы заявили, что землянам не стоит ничего бояться, потому как на обитель человечества уже падали схожие объекты и более масштабные по размерам. Например, Тунгусский метеорит, оказавшийся в тайге в начале прошедшего столетия.В целом, на Землю нередко падают всевозможные космические тела и попадают в конечном счете в океан. Если метеорит удалось зарегистрировать, астрономы без особых сложностей устанавливают траекторию его полета и последующее приземление. Как правило, в атмосфере они сгорают, и вероятность угрозы уменьшается.