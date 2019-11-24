Лиза Галкина поразила роскошным образом у новогодней елки

Недавно дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина покорила всех участием в модном показе. На подиум Лиза Галкина вышла в свадебном платье с фатой и букетом, а также отличной прической. Не успели поклонники звездной наследницы обсудить данный выход, как у них появился новый повод. На фанатской странице знаменитости в Instagram опубликовали короткое видео. На нем Лиза Галкина в роскошном белом платье в пол с накидкой на плечах идет к украшенной новогодней елке. После этого дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина разворачивает и улыбается вкамеру.Такое обновление на странице Лизы Галкиной вызвало у подписчиков исключительно положительные эмоции. Поклонники звездной наследницы отмечают, что девочка с каждым днем чувствует себя перед камерой все более уверенно. Некоторые даже пророчат ей успешную актерскую карьеру, а другие уверены в будущем успехе дочери знаменитостей в модельном бизнесе. Многие отмечают отличную роботу стилистов, подбирающих девочке подходящие ей наряды.Стоит отметить, что на фанатскую страницу Лизы Галкиной в Instagram сейчас подписано 558 тысяч человек.