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Лиза Галкина поразила роскошным образом у новогодней елки

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина в последнее время дает своим поклонникам все больше поводов для радости. Лиза Галкина поразила своим роскошным образом у новогодней елки, возле которой наследница звездных родителей показала свою уже фирменную походку.
Лиза Галкина поразила роскошным образом у новогодней елки

Недавно дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина покорила всех участием в модном показе. На подиум Лиза Галкина вышла в свадебном платье с фатой и букетом, а также отличной прической. Не успели поклонники звездной наследницы обсудить данный выход, как у них появился новый повод. На фанатской странице знаменитости в Instagram опубликовали короткое видео. На нем Лиза Галкина в роскошном белом платье в пол с накидкой на плечах идет к украшенной новогодней елке. После этого дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина разворачивает и улыбается в
камеру.

Такое обновление на странице Лизы Галкиной вызвало у подписчиков исключительно положительные эмоции. Поклонники звездной наследницы отмечают, что девочка с каждым днем чувствует себя перед камерой все более уверенно. Некоторые даже пророчат ей успешную актерскую карьеру, а другие уверены в будущем успехе дочери знаменитостей в модельном бизнесе. Многие отмечают отличную роботу стилистов, подбирающих девочке подходящие ей наряды.

Стоит отметить, что на фанатскую страницу Лизы Галкиной в Instagram сейчас подписано 558 тысяч человек.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:20

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