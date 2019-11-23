После признания Эмилии Кларк в Англии разработали инструкцию по съемкам откровенных сцен





Недавно Кларк заявила, что раздеться ее вынуждали во время съемок фильма "Игра престолов”. В новой памятке актерам рекомендуют ходить на пробы с сопровождающими, а также не пренебрегать специальным нижним бельем. При необходимости оголиться на кастинге претендента на роль будут уведомлять за 48 часов. В правилах говорится о том, что нагота и симуляция интимной сцены могут присутствовать, если это нужно для развития сюжета. Также актерам будут сообщать о наличии постельных сцен, если полное содержание киноленты еще не дописано.Эти правила помогут обезопасить актеров, которые не могут ощущать себя безопасно в ходе съемок. Указанное руководство уже получило одобрение со стороны DGGB.