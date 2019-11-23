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Ученые прогнозируют экологическую катастрофу из-за электрокаров

Электрокары не стоит считать полноценной экологической заменой обычным машинам. По мнению ученых из Великобритании, такой вид транспорта способен в значительной мере ухудшить окружающую среду.
Ученые прогнозируют экологическую катастрофу из-за электрокаров

Объясняя такую позицию, ученые Бирмингемского университета указали на литий-ионные аккумуляторы, обладающие вредоносными элементами и скапливающие на свалках, когда электромобилями обзаведется большая часть цивилизованного человечества. Два года назад в Британии удалось реализовать один миллион электрокаров, в каждом из которых функционирует 250-килограммовая батарея. Когда данные машины прекратят нормально работать и отправятся «на отдых», то в воздухе окажется не менее 250 000 тонн опасных отходов.

Популярность электромобилей увеличивается, а если от общей численности всего автотранспорта на Земле такой вид средств перемещения составит 2%, они будут работать в большей части стран мира, в численном эквиваленте они превысят 140 миллионов единиц, что произойдет ориентировочно спустя 20 лет. Если ученые не придумают способ спасения планеты от мощного выброса вредоносных элементов, то миру станет угрожать настоящая экологическая катастрофа. Лишь на территории одной Британии придется соорудить как минимум восемь больших заводов для изготовления экологически чистых аккумуляторов.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:00

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