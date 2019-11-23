Amazon оспорила в суде контракт между Пентагоном и Microsoft на $10 млрд





Недавно стало известно, что компания Microsoft выиграла конкуренцию у корпорации Amazon за подписание контракта с Пентагоном. Практически сразу после обнародования новости представители последней заявили, что такое решение военного ведомства было предвзятым, поэтому результаты тендера подлежат оспариванию.Теперь же стало известно, что Amazon удалось оспорить в суде контракт между Пентагоном и Microsoft. Все подробности этого решения являются засекреченными, так как содержат государственную и корпоративную тайну, способную сказаться на безопасности США и конкурентоспособности корпорации. При этом источники Bloomberg сообщают, что в ходе разбирательств представители Amazon заявляли о вовлеченности Дональда Трампа в эту ситуацию. Якобы президент США своей позицией повлиял на итоговое решение Пентагона.Американские юристы уже успели отметить, что если это так – то в будущем Amazon ждет сложное судебное разбирательство, в ходе которого юристам корпорации придется доказать связь между словами Дональда Трампа и итогами тендера на 10 млрд долларов. Данная ситуация может стать темой номер один в США на долгие недели.