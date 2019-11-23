Джастин Бибер намекнул на беременность Хейли Болдуин

Джастин Бибер признался, что “его малышки” подталкивают его к улучшениям каждый день. Также он заявил, что в следующем году “малышек станет больше”, что поклонники сочли намеком на беременность Хейли Болдуин. Свою публикацию певец сопроводил фотографией со дня свадьбы с возлюбленной. В комментариях многочисленные поклонники пары поздравили звезд с будущим пополнением в семье.На данный момент не известно, на каком сроке находится Болдуин, а информация о ее беременности остается неподтвержденной.