Врачи назвали сигнализирующие о нехватке белка симптомы





Белок нужен для всевозможных функций организма, если возникает его дефицит, то у пациента ухудшается здоровье. С возрастом данный элемент становится все более необходимым: он поддерживает мышечную массу и предотвращает ранее старение. О нехватке белка говорят ряд признаков, о которых рассказали работники медицины.Шелушащейся кожа становится из-за малого объема полезного вещества в клетке кожи, волосы и ногти. Кроме того, следует обратить внимание на постоянное желание съесть что-то сладкое: в таком случае протеин уравновешивает аппетит и нивелирует тягу к данному ингредиенту.Если голод появляется почти сразу после приема пищи, то это свидетельствует о более быстром усвоении углеводов, нежели жиров и белков. В случае их преобладания в рационе желание поглощать много пищи будет завышенным. Упомянутый выше протеин принуждает чувствовать человека бодрее, тогда как углеводы провоцируют сонливость. При дефиците белка нередко наблюдаются симптомы анемии, приводящей к упадку сил и усталости.