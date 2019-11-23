Google закрывает сервис виртуального принтера





История Google Cloud Print кажется очень интересной и трагичной одновременно. Компания запустила виртуальный принтер еще в 2010 году, тогда началось бета-тестирование сервиса. С тех пор приложение так и не вышло из этой стадии. Все это время сервис не пользовался большой популярностью, и поэтому было принято решение о его закрытии.Google Cloud Print предлагал пользователям распечатывать документы с помощью соединения через интернет. В качестве устройства, где расположены файлы для печати, могли выступать как персональные компьютеры, так и планшеты со смартфонами. Печатью мог заниматься любой принтер, подключенный к Сети. Изначально такая возможность показалась многим революционной, однако на практике так и не получила должного распространения.Компания Google решила предупредить пользователей виртуального принтера заранее, чтобы у них была возможность подготовиться к таким переменам. Технологический гигант предложил людям найти альтернативу либо начать использовать встроенный в Chrome OS функционал для печати. С первого дня 2021 года Google Cloud Print станет недоступным для пользователей во всем мире.