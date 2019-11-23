В России создадут систему управления двигателем ПД-35



https://politexpert.net/174047-nachalas-razrabotka-sistemy-upravleniya-dvigatelem-pd-35?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Согласно имеющимся данным, “Электропривод” холдинга “Технодинамика” уже предоставил техническое предложение заказчику. На данный момент существует два типа электропривода, которые приводятся в движение разными методами, в частности, вращательными и поступательными движениями. На следующем этапе стороны согласуют окончательный вариант. Компания также задействована в разработке регулируемых электроприводов для насосов-дозаторов, которые сейчас представлены в трех вариантах исполнения.ПД-35 может быть установлен сразу на несколько крупных российских самолетов, например, на Ил-96, серийное производство которого начнется в 2020 году. Также новинка подходит для установки на лайнер CR-929 российско-китайского производства.