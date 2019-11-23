В России создадут систему управления двигателем ПД-35
В России разрабатывают систему управления двигателем ПД-35 на мощностях конструкторского бюро “Электропривод”. Данный мотор будет установлен на широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет.
Согласно имеющимся данным, “Электропривод” холдинга “Технодинамика” уже предоставил техническое предложение заказчику. На данный момент существует два типа электропривода, которые приводятся в движение разными методами, в частности, вращательными и поступательными движениями. На следующем этапе стороны согласуют окончательный вариант. Компания также задействована в разработке регулируемых электроприводов для насосов-дозаторов, которые сейчас представлены в трех вариантах исполнения.
ПД-35 может быть установлен сразу на несколько крупных российских самолетов, например, на Ил-96, серийное производство которого начнется в 2020 году. Также новинка подходит для установки на лайнер CR-929 российско-китайского производства.
https://politexpert.net/174047-nachalas-razrabotka-sistemy-upravleniya-dvigatelem-pd-35?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Согласно имеющимся данным, “Электропривод” холдинга “Технодинамика” уже предоставил техническое предложение заказчику. На данный момент существует два типа электропривода, которые приводятся в движение разными методами, в частности, вращательными и поступательными движениями. На следующем этапе стороны согласуют окончательный вариант. Компания также задействована в разработке регулируемых электроприводов для насосов-дозаторов, которые сейчас представлены в трех вариантах исполнения.
ПД-35 может быть установлен сразу на несколько крупных российских самолетов, например, на Ил-96, серийное производство которого начнется в 2020 году. Также новинка подходит для установки на лайнер CR-929 российско-китайского производства.
https://politexpert.net/174047-nachalas-razrabotka-sistemy-upravleniya-dvigatelem-pd-35?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:31