Xiaomi планирует потеснить Apple на рынке смартфонов в странах Европы





Согласно опубликованным данным исследования об объемах продаж, проведенного Canalys, лидером рейтинга стала Samsung, а вторую позицию занял бренд Huawei. На третьем месте оказалась компания Apple с результатом 9,8 млн реализованных смартфонов. Xiaomi занимает четвертую строчку списка с 5,5 млн экземпляров проданной продукции, показав при этом рост продаж в 73%.В 2020 году компания из КНР намерена вытеснить конкурента из США, увеличив объем продаж в Европе. Лу Вейбинг заявил о намерении разработчика сохранить актуальную динамику роста продаж, что впоследствии поможет обогнать Apple.