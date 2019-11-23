Chevrolet Corvette оказался победителем премии «Автомобиль года» по версии MotorTrend
Победителя популярной премии «Автомобиль года» озвучили во время автошоу в Лос-Анджелесе по версии MotorTrend. Им стал среднемоторный Chevrolet Corvette.
Указанный транспорт получил от разработчиков двигатель V8 из серии LT2 на 6,2 литра, способный генерировать 490 лошадиных сил. Также автомобиль обладает опционным механизмом Z51 Performance Package, а первые 100 км/ч Chevrolet Corvette набирает всего лишь за три секунды.
Чтобы поучаствовать в конкурсе «Автомобиль года», автомобиль должен появиться на рынке в нынешнем году. Он обязан быть полностью новым или существенно обновленный по сравнению с предыдущей модификацией. Получившие незначительную модернизацию машины не имеют возможности оцениваться жюри.
Самая первая генерация Chevrolet Corvette была представлена в 1953 году, а в течение времени разработчики внедрили в нее средний мотор C8. Новинка, победившая в конкурсе, обладает агрегатом сзади пассажирских кресел, как у таких элитных спортивных каров вроде McLarens и Ferrari. Стартовая цена первоначальной вариации Corvette с C8 составляет 60 000 долларов.
Указанный транспорт получил от разработчиков двигатель V8 из серии LT2 на 6,2 литра, способный генерировать 490 лошадиных сил. Также автомобиль обладает опционным механизмом Z51 Performance Package, а первые 100 км/ч Chevrolet Corvette набирает всего лишь за три секунды.
Чтобы поучаствовать в конкурсе «Автомобиль года», автомобиль должен появиться на рынке в нынешнем году. Он обязан быть полностью новым или существенно обновленный по сравнению с предыдущей модификацией. Получившие незначительную модернизацию машины не имеют возможности оцениваться жюри.
Самая первая генерация Chevrolet Corvette была представлена в 1953 году, а в течение времени разработчики внедрили в нее средний мотор C8. Новинка, победившая в конкурсе, обладает агрегатом сзади пассажирских кресел, как у таких элитных спортивных каров вроде McLarens и Ferrari. Стартовая цена первоначальной вариации Corvette с C8 составляет 60 000 долларов.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:20