Медики назвали обязательные к употреблению продукты для диабетиков





Врачи рекомендуют страдающим этим недугом рыбу, яйца и цельное зерно. Первый продукт богат омегой-3, он уменьшает риск сердечных болезней, предотвращает от осложнений диабета. Очень полезны в данном случае форель, сельдь, скумбрия и сардины. Во втором продукте содержатся белки, стабилизирующие уровень сахара в крови и подавляющие гормоны голода. Ячмень, овес и коричневый рис богаты клетчаткой, которая медленнее усваивается, чем рафинированные углеводы.Крайне рекомендуется диабетикам употреблять в пищу бобовые, листовые зеленые овощи, натуральный йогурт, орехи и корицу. Последняя замедляет поглощение углеводов и облегчает усвоение инсулина. Йогурт благоприятно воздействует на сокращение уровня сахара в крови, бобовые у диабетиков снижают объемы гликированного гемоглобина в организме, орехи отлично стабилизируют уровень глюкозы, а зеленые листовые овощи уменьшают риск появления диабета второго типа из-за высокого содержания витамина C и полифенолов, обладающими мощными антиоксидантными свойствами, иначе говоря, предотвращают воспаление.