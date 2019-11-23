АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: В странах с холодным климатом люди чаще болеют…
EUR 70.52 USD 63.71
Курс валют на 23.11.2019

Иосиф Оганесян рассказал, что Саша Черно находится на шестой неделе беременности

Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян рассказал, что узнал точный срок беременности своей жены Саши Черно. По его сведениям, девушка находится на шестой неделе беременности, а сам счастливый будущий отец намерен обо всех изменениях в их жизни рассказывать фолловерам.

Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян признается, что еще несколько недель назад он был вовсе не готов к отцовству, не представлял себя в новой роли, но теперь он представить не может, что мог жить без ребенка и очень счастлив неожиданному повороту событий. В Сети супруг Саши Черно будет вести свой дневник под названием "Папа может", где обещает рассказывать все подробности беременности звезды реалити-шоу и об их переживаниях как будущих родителей.

Иосиф Оганесян признался, что они с Сашей Черно узнали о беременности только неделю назад, но у него ощущение, что малыша ждет не проектантка, а именно он. Ответственность зашкаливает, и будущий отец не может спать по ночам, ему не дает покоя новость, что уже летом будущего года они с Черно станут родителями. Также Оганесян отметил, что они думали, будто беременность станет заметной через две-три недели, однако на деле проявиться она может даже через два или три месяца.

Иосиф Оганесян сильно переживает по поводу состояния Александры Черно, старается все время под нее подстраиваться, не провоцировать супругу, что очень сложно сейчас, ведь у нее нестабильное эмоциональное состояние. Сашу Черно ему хочется оградить и защитить от всего мира, была бы его воля, он бы закрыл будущую маму в ангаре на все девять месяцев, так сильно он переживает. Если источник раздражения появляется извне, Иосиф Оганесян сразу старается успокоить возлюбленную. По мнению проектанта, сейчас он стал фактически рабом своей избранницы, но против ничего не имеет, ведь ему нравится ей во всем угождать.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Google закрывает сервис виртуального…
В России создадут систему управления двигателем…
Медики назвали обязательные к употреблению продукты для…
Chevrolet Corvette оказался победителем премии «Автомобиль года» по версии…
Иосиф Оганесян рассказал, что Саша Черно находится на шестой неделе…
Участника "Дома-2" Андрея Шабарина из-за гастрита посадили на…
Житель Германии умер после того, как его облизала…
Мария Миронова вернулась из проведенного в Греции декретного…
«Это не моё место»: Люба Дробкова рассказала об уходе с проекта…
«Любите меня такую, как есть»: Ольга Бузова не стесняется своего…
Анастасия Решетова рассказала об особенностях поведения своего сына от…
Ученые из США доказали врожденное желание людей делать…
Нос звзеды проекта "Дом-2" Алены Савкиной стал еще больше после пластической…
Звезда проекта "Дом-2" Алёна Рапунцель обнажила грудь после…
Самыми безопасными мессенджерами в РФ названы ICQ и…
"Все должно идти по порядку": Марина Африкантова оправдалась за нежелание родить…
Виктория Боня призналась, что историк моды Александр Васильев раскритиковал ее наряд для Красной…
Смертельные бактерии «предупреждают» друг друга об…
Директор Софии Ротару ответил на обвинения в адрес певицы после новости о ее возвращении в…
Звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон показала изящную фигуру в…
Ольга Орлова пришла на ужин к Ксении Бородиной и Курбану Омарову в платье с глубоким…
Ани Лорак рассекретила татуировку на интимном…
Старческое слабоумие можно будет диагностировать с помощью приложения для…
Звезде "Дома-2" Александре Харитоновой подарили квартиру в…
Роман Капаклы стал кулинарным…
Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель впервые ответила на вопрос о накладном…
В США собираются создать «идеального…
Звезда "Дома-2" Юлия Салибекова устроила роскошный праздник для младшего…
Антон Беккужев пожаловался на невыносимую ревность Анны…
U2 назвали самой прибыльной гастролирующей группой последнего…
Больше половины россиян не считают свои покупки в “черную пятницу”…
Виктория Цатурян требует у Руслана Мацьолека публичных извинений перед…
«Хочу ещё больше таких ночей!»: Катя Скалкон рассказала о сексе с Федором…
Российский военный спутник «Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел в…
Телеведущая Ольга Бузова отметила в райдере блогера Давида…
СК РФ рассказал, в какой день совершается больше всего врачебных…
Владимир Винокур объяснил, почему концерты Софии Ротару нельзя оценивать с политической точки…
Либерж Кпадону раскритиковала беременную подписчицу за обидные…
В ДТП под Новосибирском погибли два человека, еще трое…
"В момент ДТП за рулем сидел Макеев": Алена Рапунцель объяснила ситуацию с разбитым авто…
Просмотреть все новости