Иосиф Оганесян рассказал, что Саша Черно находится на шестой неделе беременности





Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян признается, что еще несколько недель назад он был вовсе не готов к отцовству, не представлял себя в новой роли, но теперь он представить не может, что мог жить без ребенка и очень счастлив неожиданному повороту событий. В Сети супруг Саши Черно будет вести свой дневник под названием "Папа может", где обещает рассказывать все подробности беременности звезды реалити-шоу и об их переживаниях как будущих родителей.Иосиф Оганесян признался, что они с Сашей Черно узнали о беременности только неделю назад, но у него ощущение, что малыша ждет не проектантка, а именно он. Ответственность зашкаливает, и будущий отец не может спать по ночам, ему не дает покоя новость, что уже летом будущего года они с Черно станут родителями. Также Оганесян отметил, что они думали, будто беременность станет заметной через две-три недели, однако на деле проявиться она может даже через два или три месяца.Иосиф Оганесян сильно переживает по поводу состояния Александры Черно, старается все время под нее подстраиваться, не провоцировать супругу, что очень сложно сейчас, ведь у нее нестабильное эмоциональное состояние. Сашу Черно ему хочется оградить и защитить от всего мира, была бы его воля, он бы закрыл будущую маму в ангаре на все девять месяцев, так сильно он переживает. Если источник раздражения появляется извне, Иосиф Оганесян сразу старается успокоить возлюбленную. По мнению проектанта, сейчас он стал фактически рабом своей избранницы, но против ничего не имеет, ведь ему нравится ей во всем угождать.