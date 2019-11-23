Участника "Дома-2" Андрея Шабарина из-за гастрита посадили на диету
Медовый месяц у участника скандального телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Андрея Шабарина закончился гастритом.
В организме Андрея Шабарина произошел настоящий сбой. Теперь ему нельзя употреблять стейки, которые он так любит, или картошку, потому что из-за болезни его посадили на диету. Однако рекомендации, которые ему дал врач-диетолог, он прочитал и разорвал в клочья, отметив, что его приняли за пенсионера. Некоторые уверены, что так Андрей Шабарин отреагировал на новость о том, что Розалия Райсон собирается заниматься собственным бизнесом.
Помимо этого, его коллега по телестройке Роман Капаклы пошутил, что его супруга Розалия Райсон преднамеренно готовила всевозможные вредные блюда, что теперь ему приходится мучиться и есть постные бульоны. Возможно, она так делала, чтобы Андрей Шабарин начал вести здоровый образ жизни.
К слову, Шабарин и правда похудел за последнее время, ведь на проект он приходил немного крупнее, чем есть сейчас.
В организме Андрея Шабарина произошел настоящий сбой. Теперь ему нельзя употреблять стейки, которые он так любит, или картошку, потому что из-за болезни его посадили на диету. Однако рекомендации, которые ему дал врач-диетолог, он прочитал и разорвал в клочья, отметив, что его приняли за пенсионера. Некоторые уверены, что так Андрей Шабарин отреагировал на новость о том, что Розалия Райсон собирается заниматься собственным бизнесом.
Помимо этого, его коллега по телестройке Роман Капаклы пошутил, что его супруга Розалия Райсон преднамеренно готовила всевозможные вредные блюда, что теперь ему приходится мучиться и есть постные бульоны. Возможно, она так делала, чтобы Андрей Шабарин начал вести здоровый образ жизни.
К слову, Шабарин и правда похудел за последнее время, ведь на проект он приходил немного крупнее, чем есть сейчас.