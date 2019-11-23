Участника "Дома-2" Андрея Шабарина из-за гастрита посадили на диету





В организме Андрея Шабарина произошел настоящий сбой. Теперь ему нельзя употреблять стейки, которые он так любит, или картошку, потому что из-за болезни его посадили на диету. Однако рекомендации, которые ему дал врач-диетолог, он прочитал и разорвал в клочья, отметив, что его приняли за пенсионера. Некоторые уверены, что так Андрей Шабарин отреагировал на новость о том, что Розалия Райсон собирается заниматься собственным бизнесом.Помимо этого, его коллега по телестройке Роман Капаклы пошутил, что его супруга Розалия Райсон преднамеренно готовила всевозможные вредные блюда, что теперь ему приходится мучиться и есть постные бульоны. Возможно, она так делала, чтобы Андрей Шабарин начал вести здоровый образ жизни.К слову, Шабарин и правда похудел за последнее время, ведь на проект он приходил немного крупнее, чем есть сейчас.