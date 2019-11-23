Мария Миронова вернулась из проведенного в Греции декретного отпуска





В первых числах ноября Мария Миронова вернулась в Москву после декретного отпуска, проведенного в Греции. Ради комфортной жизни с ребенком звезда поселилась с сыном Федором в одной комнате. Она уже установила в своей спальне детскую кровать с белоснежным балдахином. Артистка назвала это большим сюрпризом для новорожденного. Знаменитость планирует установить над кроватью младенца музыкальную игрушку.За время, проведенное в Греции, она поняла, что не смогла бы стать эмигрантом, несмотря на комфортные условия в новой стране. Мария Миронова соскучилась по России, своему дому и родственникам. Как передает “7 Дней”, дома звезду ждал ее старший сын и мать.