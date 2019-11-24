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Lotus представила электрический гиперкар Lotus Evija

Компания Lotus приступила к тестам очередной новинки – Lotus Evija. Производитель представил свой новый электрический гиперкар на закрытой гоночной трассе в Хетеле, где производитель уже не раз тестировал будущие новинки.

Lotus не стала скрывать данный факт от общественности и решила порадовать своих поклонником профессиональными снимками Lotus Evija, проходящего тесты в желто-черном камуфляже. Из-за маскировки внешний вид автомобиля разглядеть крайне сложно, однако его дизайн во многом напоминает предшественника, проходившего испытания на этой закрытой трассе относительно недавно.

Под капотом электрического гиперкара Lotus Evija находится сразу 4 электрических мотора, чья общая мощность составляет 2000 лошадиных сил. Силовая установка позволяет автомобилю набирать «сотню» менее чем за 3 секунды. Автомобиль получит аккумуляторную батарею емкостью 70 кВт/часов, поэтому запас хода модели составит 400 км.

Любой желающий может сделать предзаказ на электрический гиперкар Lotus Evija уже сейчас. Каждый автомобиль будут собирать вручную, производство начнется в 2020 году. Всего британский производитель собирается выпустить 130 единиц. Стоимость модели составит 1,7 млн фунтов или практически 140 млн рублей по текущему курсу валют. Также представители компании пообещали еще несколько анонсов в ближайшее время.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:40

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