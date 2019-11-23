«Это не моё место»: Люба Дробкова рассказала об уходе с проекта "Дом-2"





Дробкова призналась, что не была удивлена своему попаданию в номинацию, она уже давно оказалась готова к подобному развитию событий. Долгое время девушка была одинока, она не могла найти общий язык с коллегами, по ее словам, просто неконфликтному человеку проще промолчать, чем продолжать ссоры и склоки.Люба отметила, что об уходе с проекта "Дом-2" она думала уже давно, но каждый раз ее что-то останавливало, теперь же все встало на свои места. За потоком событий в Периметре брюнетка успеть не могла, но не исключает, что, возможно, вернется на реалити-шоу через пять лет, если что-то в ее жизни изменится.Люба Дробкова откровенно добавила, что ей хотелось, чтобы ее запомнили, как спокойную и уравновешенную девушку, что так и получилось, ведь никто из участников проекта "Дом-2" не сказали о ней плохо, кроме Захара Саленко. Больше всего звезду обидело отношение Юлии Белой. Она считала проектантку подругой, открывала ей секреты, а в итоге девушка оказалась равнодушной к уходу близкого человека.