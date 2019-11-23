Ученые из США доказали врожденное желание людей делать добро





В процессе ранее проведенных исследований было доказано, что многие люди решаются совершать добрые поступки, если у них отсутствует время обдумать эти действия. Тестирование давало возможность больше узнать о предпочтениях респондентов, от которых требовалось выполнять совместные или самостоятельные действия, но определяться они должны были незамедлительно. Большая часть добровольцев в данной обстановке пытались решить задачу вместе с другими в связи с тем, что работа в одиночестве давала меньше шансов добиться необходимого результата.Эксперимент с обнаруженными кошельками, где спрятали немалые денежные суммы, продемонстрировал то, что первым намерением человека являлось желание разыскать владельца для возвращения утерянного, и это было характерно для большинства участников. Проводившие такое исследование представители Йельского и Гарвардского университетов доказали, таким образом, врожденное намерение людей проявлять доброту.