«Любите меня такую, как есть»: Ольга Бузова не стесняется своего целлюлита
Телеведущая и певица Ольга Бузова всегда повторяет, что хочет, чтобы ее любили ее фанаты такой, какой она есть. При этом звезда часто получает в свой адрес критику за излишнюю худобу, а теперь оказалось, что вовсе не стесняется своего целлюлита.
Не так давно Ольга Бузова закрыла свою страницу в Instagram, и ее публикации могут смотреть только поклонники, подписанные на обновления. Тем не менее, в СМИ попали снимки, где видно, что ноги певицы покрыты целлюлитом, а она этого вовсе не стесняется.
На кадрах звезда предстала в утягивающих колготах, но даже это не помогло скрыть бугорки на коже. Сама Ольга Бузова, стоит отметить, выглядит счастливой и улыбается, совсем не стесняясь своей внешности.
Не так давно Ольга Бузова закрыла свою страницу в Instagram, и ее публикации могут смотреть только поклонники, подписанные на обновления. Тем не менее, в СМИ попали снимки, где видно, что ноги певицы покрыты целлюлитом, а она этого вовсе не стесняется.
На кадрах звезда предстала в утягивающих колготах, но даже это не помогло скрыть бугорки на коже. Сама Ольга Бузова, стоит отметить, выглядит счастливой и улыбается, совсем не стесняясь своей внешности.