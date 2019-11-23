Анастасия Решетова рассказала об особенностях поведения своего сына от Тимати

Анастасия Решетова напомнила, что ее сын близится к тому возрасту, когда дети начинают узнавать близких и улыбаться всему вокруг. Однако уже сейчас сын Тимати показывает, насколько он социальный, например, он постоянно издает звуки, общаясь с родственниками. Ребенок не любит оставаться в одиночестве, и ему нравится слушать разговоры. Решетова стала дольше гулять с ним при минусовой температуре. Модель отметила, что с наступлением морозов город ярко освещало солнце, что является большой редкостью в это время года. Она ежедневно проводила с Ратмиром Юнусовым по 2-3 часа на улице.Решетовой не терпится привезти сына к океану, чтобы оздоровить его. Избранница Тимати планирует первую совместную поездку, когда ребенку будет почти 3 месяца. Поклонники подсчитали, что это произойдет после новогодних праздников.